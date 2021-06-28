Свободная масса. Молодые псковичи готовы работать за 1000 рублей в день

16:07, 28 июня 2021, ПАИ

По всей стране отгремели выпускные. Молодые люди сдали экзамены, закончили учебный год и теперь могут насладиться летом. Мы решили узнать у представителей молодёжи, собираются ли они использовать свободное время для дополнительного заработка. Результаты опроса собраны в нашем видеоролике.

Большинство участников опроса уже нашли себе подработку на лето. Кто-то временно, а кто-то заботится о будущем и выбирает работу, связанную с будущей профессией. «У меня уже есть подработка. Я тьютор. Помогаю социализироваться детям. Нарабатываю опыт», - говорила псковичка. Другие мечтают порадовать родителей, купить что-то родным и порадовать себя. Для этого используют площадки, где можно найти себе временную занятость. «Хочется подработать. Лето, есть время, хочется заработать денег, чтобы подарить маме что-то, родным, и приобрести что-то себе. Я посмотрел в центре занятости вакансии, посмотрел в интернете, и нашёл вакансию по раздаче флаеров», - говорил молодой пскович.

Другие пока в процессе поиска. «Пробуем устроиться в колл-центр», - говорили респонденты. Другие ещё не решили, где подработать, но открыты для любых предложений, чтобы занять себя на время летних каникул. «Пока не знаю, что попадётся. Деньги не важны, нужно просто заняться чем-то», - говорила участница опроса.

Вообще молодёжь не слишком привязывает свою работу к деньгам. Большинство всё устраивает, либо они задумываются об этом в последнюю очередь. В среднем, молодые псковичи будут довольны заработной платой в 1000 рублей в день.

Были и те, кто решил сэкономить силы, взять паузу и просто отдохнуть перед поступлением в ВУЗ. «Нет, в этом году не собирался. Хочу отдохнуть перед поступлением. Первый год - самый сложный в ВУЗах», - поделился пскович.

Те, кто принял участие в опросе, на месте не сидят. Не замыкаются на смартфонах, интернете и прочем. Так сказать, разрушают стереотипы старшего поколения. Которые тоже начинали работать с ранних лет. Так держать!