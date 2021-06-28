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Происшествия

Устанавливаются сообщники похитителей псковича

Продолжается предварительное следствие по уголовному делу возбужденному по факту безвестного исчезновения псковича. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следственными органами СК РФ по Псковской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения мужчины в ночь на 14 мая.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий потерпевший, в отношении которого выдвигались требования о выкупе в размере 2 млн долларов, обнаружен прикованным наручниками в одном из домов в Ленинградской области и освобожден при силовой поддержке бойцов Росгвардии. 

Уголовное дело, возбужденное по ч. ст. 105 переквалифицировано на п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека) и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство) УК РФ.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ГУР МВД России и УМВД России по Псковской области.

В настоящее время задержаны и заключены под стражу двое соотечественников потерпевшего, устанавливаются их возможные соучастники.

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