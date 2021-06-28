В день рождения посёлка Дедовичи местные жители провели соревнования по пляжному волейболу

23:44, 28 июня 2021, ПАИ



Вчера, в День посёлка Дедовичи, на берегу водохранилища, где совсем недавно по инициативе любителей волейбола появилась новая песчаная площадка, прошёл турнир по пляжному волейболу, посвящённый дню рождения посёлка. Об этом сообщают корреспонденты газеты «Коммуна».

В турнире приняли участие пять команд – «АйТи Телеком», «Динамо», «Легион», «Шелонь» и «Энергия».

– Интрига в турнире продержалась до последней игры между командами «Динамо» и «Энергия», где в напряжённой борьбе победили волейболисты команды «Динамо», – рассказывает участник турнира Сергей Туманов. – За бронзу также завязалась нешуточная борьба между тремя командами, в которой призёр определился только по дополнительным показателям: им стала команда «Легион».

Всем спасибо за борьбу и хорошее настроение!

Итоги турнира:

1-е место – «Динамо» (состав: Жильцов С., Кисилёв А.),

2-е место – «Энергия» (Зубров О., Кориллов А.),

3-е место – «Легион» (Дробин М., Глухов А.),

4-е место – «АйТи-Телеком» (Туманов С., Игнатьев А.),

5-е место – «Шелонь» (Кодолич А., Ильин А.).

