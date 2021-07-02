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Общество

Больше половины пользователей сайта ПАИ следили за прямой линией с президентом. Результаты опроса

tass.ru

Главным событием вчерашнего дня стала прямая линия с президентом. Люди обращались с различными просьбами и проблемами. Безработица, рост цен на продукты и стройматериалы, газификация, экология и, конечно, пандемия и вакцинация – в общей сложности более полутора миллионов обращений. За этим событием следили не только в России, но и за рубежом. Данных об общем количестве зрителей пока нет, но опрос на сайте Псковского агентства информации поможет внести ясность, хотя бы в рамках одного ресурса.

Чуть больше четырёх процентов участников опроса вообще не смотрели и не планируют смотреть прямую линию. Общение с россиянами происходило почти четыре часа, и не у каждого есть достаточно свободного времени на просмотр. Около десяти процентов не смотрели полную версию и предпочли узнать главные моменты из СМИ. Почти двадцать два процента зрителей и читателей нашего сайта смотрели эфир и даже отправляли свой вопрос. К слову, один из наших земляков смог напрямую пообщаться с главной государства и обратить внимание на проблему его микрорайона. Подробности есть на нашем сайте.

Все прочие респонденты разделились на два почти равных лагеря. Около тридцати трёх процентов участников опроса равнодушны к этой телепередаче. Почти тридцать два процента смотрят, но после работы. Программа стартовала в разгар рабочего дня, поэтому такой подход вполне ожидаем.

Тем не менее вопросы, которые обсуждались в эфире прямой линии, касаются каждого гражданина страны. Президент России пока единственный, кто проводит подобного рода мероприятия, которые направлены на улучшения жизни и адресное обсуждение волнующих проблем. Путин пообещал, что власти не оставят без внимания ни одно обращение. Подводя итоги программы, глава государства сказал, что хотел бы со своей стороны поблагодарить слушателей, зрителей и всех участников мероприятия. Мы в свою очередь благодарим всех наших зрителей и читателей за участие в нашем опросе.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто: достаточно открыть любой материал на нашем сайте, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.

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