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Политика

7 избирательных кампаний пройдет в Псковской области в Единый день голосования 19 сентября

В Единый день голосования 19 сентября в Псковской области пройдет 7 избирательных кампаний. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

  • 7 избирательных кампаний пройдет в Псковской области в Единый день голосования 19 сентября
    Фото: Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области
  • 7 избирательных кампаний пройдет в Псковской области в Единый день голосования 19 сентября
    Фото: Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области
  • 7 избирательных кампаний пройдет в Псковской области в Единый день голосования 19 сентября
    Фото: Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области
  • 7 избирательных кампаний пройдет в Псковской области в Единый день голосования 19 сентября
    Фото: Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области

Так, в этот день состоятся выборы депутатов Государственной думы федерального собрания России 8-го созыва; выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов 7-го созыва; выборы глав Куньинского и Новосокольнического районов; дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Новоржева по одномандатному избирательному округу №2, дополнительные выборы депутатов на вакантные мандаты депутатов Пустошки по пятимандатному избирательному округу №2 и дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Торошинская волость» на вакантные мандаты по двухмандатному избирательному округу №2.

Голосование на выборах будет проходить в течение трех дней.

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