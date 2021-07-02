Подростки из Гдова побывали в профильной смене реабилитационной программы «Поверь в себя»
Гдовские подростки побывали в профильной смене реабилитационной программы «Поверь в себя». Об этом пишет «Гдовская заря».
Традиционная четвёртая смена собрала ребят со всей области. 14 несовершеннолетних гдовичей во главе с руководителем делегации – инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД России по Гдовскому району Галиной Кимолайнен на протяжении недели плодотворно участвовали во всех мероприятиях. Были там и квесты с тренингами, и интенсивы, выполняли творческие задания.
Особое внимание было уделено мероприятиям с целью командообразования, ролевым играм на доверие и развитию навыков в команде. Товарищеские матчи по футболу, волейболу и настольному теннису особо сплотили гдовских подростков. Многие из них уже бывали на подобных мероприятиях.
– По итогам смены подростки рассказали, что они изменили своё поведение, лучше узнали себя. Подавляющее большинство отметили, что попробовали себя в разных занятиях и определились с интересами в будущем, – рассказала Галина Юрьевна.
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