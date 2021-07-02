Иномарка въехала в столб в Куньинском районе

10:03, 02 июля 2021, ПАИ

Авария произошла в ночь с 1 на 2 июля в Куньинском районе, сообщил корреспондент газеты «Пламя» Куньинского района.

По предварительной информации, иномарка под управлением жителя Куньинского района врезалась в опору освещения на перекрестке автодороги М9 «Балтия» и улицы Дзержинского в поселке Кунья. Со слов очевидцев, водитель отказался от госпитализации.

На месте происшествия работали сотрудники пожарной части и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.