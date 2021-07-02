Александр Нестерук прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Псковском онкодиспансере

12:20, 02 июля 2021, ПАИ

Главный санитарный врач Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Псковском онкодиспансере.

«Там всего три случая, мы не видим там повода для беспокойства, - отметил Нестерук. - Один пациент заболел, после чего еще у двух выявили коронавирус. Это не вспышка, а групповое заболевание. Ситуация находится под контролем, принимаются все необходимые меры».

По словам Нестерука, таких ситуаций по региону достаточно много, и добавил, что вспышкой коронавируса принято считать случаи, когда заболели пять и более человек.

«Лечебные стационары — наиболее опасные места, где чаще всего регистрируется коронавирусная инфекция», - заметил главный санитарный врач, добавив, что за последнюю неделю в 10 медучреждениях региона заболели 22 человека.