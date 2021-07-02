Плявинская: У нас не все загородные лагеря оборудованы так, как лагерь для волонтёров

12:53, 02 июля 2021, ПАИ

«У нас не все загородные лагеря оборудованы так, как лагерь для волонтёров культуры в Самолве», - признала начальник управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

11 волонтёров из разных регионов страны разместили в местной школе. Ребята получают трехразовое горячее питание. Перед приездом все прошли двойное ПЦР-тестирование. Для волонтеров закупили двухъярусные кровати, новые биотуалеты, мобильные душевые, шатры, холодильники. Организована своя скважина для воды, которую планируют оставить местным жителям.

У молодёжи из Псковской области еще есть возможность стать частью этой команды, отметила Плявинская, для этого достатчоно обратиться в региональный Центр добровольчества.