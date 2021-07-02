До сентября в Псковской области будет работать волонтёрский лагерь

12:45, 02 июля 2021, ПАИ

До сентября в Псковской области будет работать молодежный лагерь волонтеров культуры. Планируется провести пять смен с 1 июля по 13 сентября, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Она уточнила, что волонтёры займутся благоустройством территорий в гдовских деревнях Самолва и Кобылье Городище. Помимо этого, молодые люди побывают в двух местных музеях, посвященных истории Ледового побоища и истории рыбацкого края.

Сейчас здесь находятся 11 добровольцев из Псковской области, Калининграда, Астрахани и Волгограда. «Надеемся, что они полюбят Псковскую область», - отметила Ольга Тимофеева.

Чтобы стать волонтёром культуры, напомнила председатель комитета, необходимо зарегистрироваться на сайте dobro.ru.