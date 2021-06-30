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Спорт

Псковичка Наталья Спиридонова прокомментировала победу на первенстве России по легкой атлетике

Псковичка Наталья Спиридонова стала первой в прыжках в длину на первенстве России по легкой атлетике до 20 лет, который проходил в Уфе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

По словам спортсменки, перед прыжками в длину она не волновалась и была уверена, что сможет побить личный рекорд.

«Цель была попадать в призы. Все сложилось лучшим образом. С первой попытки я шла лидером соревнований. В третьей показала личный рекорд 6 метров 30 сантиметров. Всего нас было 27 человек», - отметила Спиридонова.

На следующий день проходил финал высоты и, по словам псковички, на старт она выходила на позитиве.

«Поставила себе задачу прыгать в удовольствие. Каждую высоту брала с первой попытки. 188 сантиметров мне не покорилась, но была близка. Закончила с результатом 185 - второе место. Рада, что смогла улучшить свой результат в этом сезоне», - добавил спортсменка.

Наталья Спиридонова планирует приблизиться к своему личному рекорду по прыжками в высоту на первенстве Европы, которое пройдет в Таллине.

«Я очень благодарна своему тренеру Екатерине Станиславовне, что вместе преодолели трудности на нашем пути и верно подготовились к сезону», - добавил спортсменка.

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