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Общество

Митрополит Тихон призвал псковичей привиться от COVID-19

Митрополит Псковский и Порховский Тихон призвал жителей Псковской области сделать прививку от коронавируса. Об этом владыка заявил в своём обращении к псковской пастве.

Митрополит Тихон подчеркнул, что сейчас в России фиксируется самая высокая смертность от COVID-19. «За прошедшую неделю среди моих друзей и знакомых умерли четыре человека от последствий ковида и от острого состояния, связанного с этой болезнью», – отметил он и добавил, что коронавирус опасен не только летальными исходами, но и вызываемыми тяжёлыми осложнениями.

Владыка выразил уверенность, что защитить себя от болезни можно только с помощью вакцины. Он отметил, что уже сделал прививку от коронавируса препаратом «Спутник V».

«Как когда-то губительная оспа была приостановлена вакцинацией, в том числе и в России, где Екатерина II была одним из инициаторов вакцинации ещё в XVIII веке, так и сегодня ничто эту болезнь не остановит, кроме вакцинации», – подчеркнул митрополит Тихон и призвал жителей Псковской области вакцинироваться.

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