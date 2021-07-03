Митрополит Тихон призвал псковичей привиться от COVID-19

13:55, 03 июля 2021, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон призвал жителей Псковской области сделать прививку от коронавируса. Об этом владыка заявил в своём обращении к псковской пастве.

Митрополит Тихон подчеркнул, что сейчас в России фиксируется самая высокая смертность от COVID-19. «За прошедшую неделю среди моих друзей и знакомых умерли четыре человека от последствий ковида и от острого состояния, связанного с этой болезнью», – отметил он и добавил, что коронавирус опасен не только летальными исходами, но и вызываемыми тяжёлыми осложнениями.

Владыка выразил уверенность, что защитить себя от болезни можно только с помощью вакцины. Он отметил, что уже сделал прививку от коронавируса препаратом «Спутник V».

«Как когда-то губительная оспа была приостановлена вакцинацией, в том числе и в России, где Екатерина II была одним из инициаторов вакцинации ещё в XVIII веке, так и сегодня ничто эту болезнь не остановит, кроме вакцинации», – подчеркнул митрополит Тихон и призвал жителей Псковской области вакцинироваться.