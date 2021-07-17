Заселиться в гостиницы Псковской области теперь можно по одному из трёх документов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Документ дополнил регламент заселения в гостиницы и иные объекты временного проживания, санатории, пансионаты региона. Постояльцы могут представить сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 в течение шести месяцев после выздоровления, предшествующих дню заселения. Он принимается наравне с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, справкой о наличии антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции, сертификатом о прохождении вакцинации от COVID-19.
Аналогичные требования установлены указом и для заселения в частные апартаменты, расположенные на территории Псковской области.
Добавим, что сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 в течение шести месяцев после выздоровления может быть предоставлен работниками организаций, которые направляются в служебную командировку за пределы Псковской области, а также участниками разрешенных указом массовых мероприятий.
Указ губернатора опубликован на портале нормативных правовых актов Псковской области.
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