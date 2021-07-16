Публикуем видео с места ДТП в Великих Луках, где пострадал ребенок

13:03, 16 июля 2021, ПАИ

16 июля около 12 часов дня одиннадцатилетнего велосипедиста сбили в Великих Луках, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Мальчик ехал по улице Либкнехта со стороны улицы Пионерской. Водитель «Газели» выезжал с территории двора и не успел среагировать на выехавшего перед автомобилем мальчика, в результате чего произошло столкновение. Фотографии с места происшествия можно посмотреть здесь>>>.