Губернатор Псковской области рассказал, почему перенесли сроки обязательной вакцинации

10:21, 17 июля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, почему были перенесены требуемые сроки прохождения первого этапа обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан с 23 на 30 июля.

В еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram он отметил, что задержка поставки препаратов стоила нескольких дней тем, кому показана обязательная вакцинация. Поэтому глава региона предложил главному санитарному врачу Псковской области перенести сроки.

«Это будет честно по отношению к тем, кто по объективным обстоятельствам не успел сделать прививку. Александр Васильевич моё предложение поддержал», – добавил глава региона.