Михаил Ведерников объяснил псковичам, почему отключение воды произошло раньше срока

16:02, 17 июля 2021, ПАИ

Сегодня согласно плану в Пскове отключили водоснабжение. Псковское агентство информации писало о том, что вода из кранов горожан перестанет течь в полночь 17 июля. Однако в некоторых районах вода исчезла на четыре часа раньше обещанного отключения.

В связи с этим в администрацию города и области стало поступать большое количество претензий по этому поводу.

«Поступает очень много обращений и жалоб по вопросу вчерашнего отключения воды в Пскове из-за ремонтных работ. Многие жалуются, что водоснабжение прекратилось задолго до установленного срока – не в полночь, а в 22:00, в 20:00 или даже раньше. Из-за этого часть жителей города не успели набрать воды и подготовиться. Объясняю. Причиной произошедшего стал форс-мажор, а не безалаберность горводоканала», – написал глава региона в своём Instagram-аккаунте.

Он рассказал, что примерно в 16:00 в насосную станцию попала молния. С тем учётом, что вечером все начали готовиться к отключению, во время пиковой нагрузки для некоторых домов не хватило давления. Наибольшие сложности были на дальнем Звеличье и Запсковье.

«Ремонтные работы продолжались до 22:00, после водоснабжение восстановилось. Чтобы у всех было время подготовиться, плановые сроки отключения сдвинули с полуночи до 01:00. Поручил администрации города и руководству горводоканала активнее информировать жителей города о подобных происшествиях. На данный момент водоснабжение планируется вернуть в 00:00, как и планировалось», – подытожил губернатор.