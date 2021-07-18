Власти Пскова извинились перед горожанами за задержку подачи воды

12:39, 18 июля 2021, ПАИ

Руководство МП «Горводоканал» и глава Пскова Елена Полонская приносят горожанам свои извинения за задержку подачи воды в дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Дорогие псковичи! От себя лично, от лица городских властей приношу извинения за доставленные неудобства! В последнее время на нашу долю выпало немало испытаний, но я уверена, что мы справимся со всем. Главное – продолжать оставаться людьми и поддерживать друг друга. Понимаю, что все сейчас находятся на пределе, но негативом ситуацию не решить. Все силы уже брошены на восстановление системы, вода уже подаётся и идёт в квартиры псковичей.

Это далеко не простой процесс, но совсем скоро всё решится», – обратилась к псковичам Елена Полонская.

Напомним, что водоснабжение в Пскове планировалось полностью остановить в 00:00 17 июля сроком на сутки из-за необходимости проведения аварийных работ. Однако из-за старости и износа сетей водоснабжение не восстановили в обозначенное время.