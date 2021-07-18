Водоснабжение возобновилось в Пскове – Братчиков

14:43, 18 июля 2021, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в своём Instagram-аккаунте заявил о возобновлении водоснабжения в Пскове.

«Водоснабжение в Пскове после ремонта восстановлено. К сожалению, вода поступила ещё не во все дома в связи с локальными авариями на местах после запуска (например, район «Империала», улицы Шестака, Западная, 13-й микрорайон). Бригады уже работают над ликвидацией», – написал сити-менеджер.

По его словам, Псковские тепловые сети уже начали запуск воды в свои центральные тепловые пункты для подготовки к восстановлению и горячего водоснабжения.

«Благодарю вас за обратную связь и прошу ещё немного запастись терпением. Разбор полётов будет обязательно проведён», – заключил Александр Братчиков.

Напомним, что водоснабжение в Пскове планировалось полностью остановить в 00:00 17 июля сроком на сутки из-за необходимости проведения аварийных работ. Однако из-за старости и износа сетей водоснабжение не восстановили в обозначенное время.

По данным Псковских тепловых сетей, горячая вода в домах Пскова появится не раньше 17:00 18 июля.