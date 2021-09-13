Ректор ПсковГУ: Федеральная поддержка решит задачу создания инфраструктуры для подготовки медкадров

15:59, 13 сентября 2021, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова привлечь к строительству нового учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета строителей Минобороны РФ. Вопрос обсуждался на рабочей встрече во время визита президента в регион.

«Сам факт появления нового учебного корпуса в Пскове, который будет оснащен современным оборудованием, станет прорывом в сфере качественного медицинского образования, - отметила ректор вуза Наталья Ильина. - Проект был разработан совместно с институтом Минобороны и Институтом экспериментальной биологии ПсковГУ. На данный момент уже утверждён проект здания со всеми инженерными системами, выполнено планирование с учетом лабораторий, отработана проектно-сметная документация. Федеральная поддержка решит задачу создания современной инфраструктуры для подготовки медкадров».

Строительство учебно-лабораторного корпуса планируется на территории рядом с областной инфекционной больницей. Минобороны РФ, по словам Михаила Ведерникова, готово взяться за проект уже в этом году.