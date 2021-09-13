Видео: Торжественная церемония закрытия Молодёжного лагеря «Самолва»

16:50, 13 сентября 2021, ПАИ

12 сентября в Гдовском районе на территории Молодёжного лагеря «Самолва» прошла торжественная церемония закрытия трудового проекта. Открыли мероприятие совместным зажигательным танцем под гимн Молодёжного лагеря «Самолва» бойцы Российских студенческих отрядов и волонтёры культуры. Кроме того, состоялась традиционная церемония разводки флагов, символизирующая регионы – участники проекта.

Поздравить студентов с завершением проекта приехали председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов и начальник отдела молодежной политики управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Виктория Прокопчук. Также на церемонии присутствовали организаторы Молодежного лагеря «Самолва»: председатель регионального отделения РСО Алла Сердцева и его командир Мария Тучак.

Фотографии с закрытия Молодёжного лагеря «Самолва» смотрите в фоторепортаже.