«Достоевский и коронавирус»: выставка Александра Стройло работает в псковской галерее «Цех»

20:44, 13 сентября 2021, ПАИ

В театральной галерее «Цех» открылась выставка главного художника Псковского театра драмы, заслуженного художника РФ Александра Стройло «Достоевский и коронавирус». Ее открытие прошло в рамках программы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля, сообщили Псковскому агентству информации в театре.

В экспозиции представлены авторские книги, эскизы к фильмам и спектаклям, художественный текстиль с Достоевским авторства Стройло. Выставка продлится до 3 октября в театральной галерее «Цех» (улица Пушкина, 13А). Часы работы: с 16:00 до 19:00. Вход свободный.

В театре рассказали, что Достоевский – одна из сквозных тем в творчестве художника. Еще в 80-е годы Александр Стройло работал на кинокартинах по этому автору, а совсем недавно снова вернулся к нему в театре. Александр Стройло стал автором костюмов и сценографии к спектаклю «Село Степанчиково и его обитатели».

Художник Александр Стройло известен и в театральном мире, и в кинематографе, и в искусстве авторской книги: он является автором книг, изготовленных из разнообразных материалов в качестве послесловия к фильмам, в создании которых он участвовал.

Александр Стройло – главный художник Псковского театра драмы, он оформил десятки спектаклей театра и множество кинокартин. Работы художника находятся в Государственных музеях России и за рубежом. Его персональные выставки проходили в Дюссельдорфе, Мюльхайме, Неймегене, Амстердаме, Перте, Москве.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина.