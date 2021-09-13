Гостям Пушкинского фестиваля в Пскове представили спектакль-кабаре

23:09, 13 сентября 2021, ПАИ

Премьера нового театрального сезона Псковского драмтеатра – спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева – вошла в программу XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. Театр дважды представил премьеру гостям фестиваля, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении.

«Театр приглашает зрителей в настоящий буфет, где на небольшой эстрадке возникает легкий концерт с потрясающим трио музыкантов, приятным женским вокалом Александры Терских, удивительной нетривиальной подборкой популярных отечественных мелодий и песен ХХ века. Конферансье Андрей Кузин между исполнениями ненавязчиво рассказывает об их авторах, жизненных историях, связанных с их биографиями. И в его игре возникает образ не только конферансье, а героя, как бы пережившего весь ад ХХ века в России и не только, и не только ад, но и радости, и счастье. <…> Это спектакль-концерт, который в легкой и ненавязчивой форме затрагивает очень важную для России тему исторической памяти», – написал о спектакле театровед, театральный критик Владимир Кантор («Петербургский театрал»).

Постановка дала старт формированию музыкального репертуара Псковского драматического театра, который уже в этом сезоне пополнится новыми названиями. Театральный критик Нияз Игламов на обсуждении спектакля отметил, что эстетика кабаре «время от времени врывается на подмостки и становится очень модной» и подчеркнул, что псковская постановка – это именно спектакль, а не концерт. «То, как взаимодействует между собой музыкальный квартет (инструментальное трио и голос) – это не концертное взаимодействие, это срежиссированный способ отношений между персонажами, где у каждого есть своя история. И это уже спектакль, это предмет театрального искусства», – сказал критик.

Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» создатели задумали как вечер арестантской песни, где в живом исполнении профессиональных музыкантов в необычных аранжировках звучат тюремные романсы, бардовские песни, стихи ссыльных и заключенных. Они переводят действие в плоскость рассуждения об истории России, ее радостных и горьких страницах, о сломанных судьбах и несломленных людях.

Первый этап Пушкинского театрального фестиваля завершился 12 сентября, в декабре зрителей ожидает продолжение фестивальной программы.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, Администрация Псковской области, Комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина.