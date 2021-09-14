10 млрд требуется вложить в систему ЖКХ Псковской области

10:28, 14 сентября 2021, ПАИ

«Печально», - так охарактеризовал состояние системы ЖКХ в Псковской области руководитель профильного комитета Сергей Грахов. На пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 13 сентября он заявил, что для приведения всех объектов в нормативное состояние требуется 10 млрд рублей. «Одномоментно это сделать, конечно, невозможно», - сказал спикер.

По его словам, чтобы довести систему ЖКХ региона до очень хорошего состояния, нужно порядка 25 млрд рублей. Сергей Грахов уточнил, что в Псковской области очень большое количество котельных, которые отапливают один жилой дом. Регион участвует в различных федеральных программах, напомнил председатель комитета и поблагодарил президента РФ Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который работает с федеральным центром.

Сергей Грахов рассказал, что за 2020-2021 годы с помощью средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере порядка 700 млн рублей уже осуществили модернизацию котельных в Пскове, Гдове, Острове, Великих Луках, очистных сооружений в Пушкинских Горах. Он уточнил, что в Гдове удалось решить проблему со строительством новой школы - возможности старой котельной это не позволяли, и её быстро модернизировали.