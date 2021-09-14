Псковские семьи с ребёнком могут оформить семейную ипотеку под 6%

10:59, 14 сентября 2021, ПАИ

Семейную ипотеку под 6% могут оформить псковские семьи с ребёнком. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

Семейную ипотеку могут получить семьи, в которых родился ребёнок с 1 января 2018 года и который родится до 31 декабря 2022 года. Ипотека выдаётся на срок до 30 лет с первоначальным взносом 15%. Максимальная сумма 6 млн рублей.

Напомним, в Псковской области за последние два месяца 93 человека воспользовались льготной ипотекой — государственной поддержкой со ставкой 6%.