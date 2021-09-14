13 млн рублей направят на обновление библиотек в Великих Луках и Дедовичском районе

11:15, 14 сентября 2021, ПАИ

Псковская область получит более 13 млн рублей из федерального бюджета на обновление библиотек и книжных фондов. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

10 млн рублей направят на модернизацию по модельному стандарту Дедовичской поселковой библиотеки и городской детской библиотеки имени А. Гайдара в Великих Луках. Ранее заявки Псковской области по данным учреждениям победили в дополнительном конкурсе на предоставление финансирования, который проводился Министерством культуры РФ.

Еще более 3,3 млн рублей пойдут на комплектование книжных фондов библиотек.

Всего в рамках дополнительного финансирования из федерального бюджета на обновление библиотек, книжных фондов и закупку оборудования для детских театров в регионах Правительство РФ направило 1,9 млрд рублей. Это позволит переоснастить по модельному стандарту не менее 150 муниципальных библиотек, а также приобрести не менее 1 млн единиц книжной продукции.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил первую сельскую модельную библиотеку, которая располагается в деревне Полоное Порховского района.