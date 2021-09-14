Эксперты оценили фестивальный потенциал Зелёного театра в Пскове

16:14, 14 сентября 2021, ПАИ

Фестиваль потенциал Зелёного театра в Пскове оценили эксперты во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 августа.

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский отметил, что Зелёный театр – хорошее место, и в планах использовать его и дальше, но его можно сделать «уютнее, сделать более красивую визуализацию».

«Многие фестивали проходят в очень живописных местах, что дарит незабываемую атмосферу, - добавила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. - В Зелёном театре нужно ещё поработать, чтобы создать свой стиль и фестивальный уют».

Напомним, 3 сентября в Зелёном театре Пскова состоялся большой концерт известного пианиста Дениса Мацуева. Концерт знаменовал возвращение фестиваля Crescendo, который снова будет проходить в Пскове ежегодно. Фоторепортаж с мероприятия смотрите здесь.