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Общество

Отопление в домах псковичей могут включить на следующей неделе

Уже совсем скоро будет оглашена точная дата подачи отопления в жилые дома Пскова, сообщается на странице предприятия «Псковские теплосети» в Instagram.

«Сейчас, да и как всегда, идёт очень много споров, одни считают, что ещё рано включать отопление, другие жалуются на холод и сырость», - заметили в компании и предположили, что подача отопления может начаться уже на следующей неделе. Однако это пока не точно, так как необходимо соблюсти процедурные моменты.

В теплосетях напомнили, что решение о включении отопления принимает администрация города. Отопительный сезон по закону обязан начаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов. «Можно и раньше, но такое решение должна принять администрация города. И издать постановление о начале отопительного сезона», - пояснили в компании. Такой документ уже в стадии готовности, проходит все необходимые процедуры согласования.

Напомним, уже начались подключения социальных объектов. Первыми в очереди стоят учреждения здравоохранения, детские сады и школы. Затем запланировано подключение жилых домов.

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