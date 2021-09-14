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Общество

Отопление в соцобъектах в Псковской области включается по заявкам руководства

Отопление в социальные объекты подается по заявкам руководства, рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 сентября. По его словам, если в школе или детском саду холодно, нужно подать заявку в теплосети, и отопление будет подано.

Председатель комитета пояснил, что начало отопительного сезона в жилом фонде не привязано к конкретной дате и зависит от температуры. «В начале сентября было прохладно, в соцсетях говорили включить отопление. Но мы знали, что среднесуточная температура поднимется до +18. Если бы мы включили отопление, было бы жарко», - отметил Сергей Грахов.

Он уточнил, что по законодательству отопление рекомендовано включать при среднесуточной температуре +8 градусов, которая держится в течение 5 дней. Однако в прошлом году комитет принял нормативный акт, который позволяет муниципалитетам заранее начинать протапливание и подавать отопление при +10 градусах среднесуточно в течение 3 дней. «В прошлом году начало отопительного сезона было гладким», - заметил Сергей Грахов. Спикер добавил, что выход из отопительного сезона связан с сезонными всплесками — кому-то жарко, кому-то холодно.

Ранее сообщалось, что Псковская область готова к отопительному сезону на 85%. С 14 сентября в Пскове началась подача тепла в учреждения соцзащиты и образования.

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