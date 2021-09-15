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Общество

Подать заявку на догазификацию теперь можно через «Госуслуги»

На «Госуслугах» открыт прием заявок на подключение к газовым сетям, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минцифры России.

Новый сервис позволяет подать заявление на бесплатное подключение земельных участков к сети газораспределения в рамках программы социальной догазификации. Программа была анонсирована президентом России в ежегодном послании Федеральному Собранию в апреле 2021 года.

«Мы перевели в электронный вид крайне востребованную социально значимую услугу. По данным Минэнерго России, право на бесплатную организацию «последней мили» до границ своего земельного участка в рамках программы догазификации имеют около пяти миллионов россиян. Теперь каждый из них может подать заявку через «Госуслуги» на подключение к газу и отследить статус исполнения», — сообщил замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

Заявка на подключение будет автоматически направлена единому оператору газификации АО «Газпром газораспределение» и рассмотрена в течение суток. Информация о приёме заявки поступит в личный кабинет на портале.

Напомним, что бесплатное подключение доступно владельцам тех домовладений, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Проверить возможность подключения домовладения к газовым сетям можно на официальном сайте единого оператора газификации. Президент поручил провести ускоренную догазификацию в России до 2023 года.

Псковская область вошла в тройку лидеров субъектов России по количеству заявок на догазификацию. Программу догазификации в регионе планируют завершить до конца 2022 года.

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