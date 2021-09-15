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Общество

В Псковской области заболеваемость ОРВИ увеличилась почти на 55%

В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 54,99%, зарегистрировано 4112 случаев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Заболеваемость выше недельного порогового уровня по населению в целом на 9,37%, превышение недельного эпидпорога регистрируется 16-ю неделю подряд. В возрастной группе до двух лет эпидпорог превышен на 30,4%; от 3 до 6 лет – на 51%; от 7 до 14 лет – на 75,6%; от 15 лет и старше – на 93,37 .

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 51,6%, выявлено 2095 случаев. Эпидпорог по населению в целом превышен на 27%, в том числе среди детей от 3 до 6 лет – на 24,93% и в возрастной группе от 15 лет и старше – на 69,82%. За неделю госпитализирован 51 человек.

За неделю лабораторно обследовали на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 48 человек, проведено 586 исследований. У 2 пациентов выделены аденовирусы, у 1 – риновирус, у 1 бокавирус.

В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области напомнили о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания).

«При ухудшении самочувствия вызовите врача и оставайтесь дома. Строго следуйте рекомендациям врача», - отметили в ведомстве и напомнили, что ежегодная вакцинация против гриппа - самый эффективный способ защиты от этого заболевания.

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