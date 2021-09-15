Жителям Запсковья представили проект строительства крытого катка
Жителям Запсковья представили проект строительства крытого катка, передает корреспондент Псковского агентства информации. 15 сентября на улице Труда возле торгового центра «Рубин» состоялась встреча жильцов микрорайона с и.п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным и представителем инвестора ООО «Электрон 60» Виталием Зайцевым.
Виталий Зайцев рассказал жителям микрорайона о концепции строительства крытого катка. По его словам, его предлагается построить по современным технологиям из металлоконструкций с ограждением гибким сендвичем. В здании будет около 300 зрительных мест. Каток будет стандартный, можно проводить хоккейные матчи. Ширина катка 42 метра ширина 92 метра, высота в коньке 15 метров, хоккейный блок также стандартный - 30 на 60 метров. Планируется в здании ледовой арены разместить кафе и зону отдыха.
На улице возле здания катка планируется разместить спортивные тренировочные площадки и парковку. Кроме того, будет облагорожена территория. Здание сборное, поэтому может быть построено в короткие сроки: с апреля 2022 по сентябрь 2023 года.
По словам Зайцева, основная трудность - подведение коммуникаций. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Земля, на которой хотят строить каток, пока предназначена для жилой застройки, но будет переведена под другие цели.
Жители, пришедшие на встречу с инвестором, выслушали представителя инвестора и напомнили, что когда-то они просили сделать в этом месте и сквер.
В Пскове уже есть один Ледовый дворец, который формально размещается на землях Псковского района. Его построили и запустили ещё в 2011 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ». Крытая ледовая арена рассчитана на 1300 зрителей.
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