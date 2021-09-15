Жителям Запсковья представили проект строительства крытого катка

18:31, 15 сентября 2021, ПАИ

Жителям Запсковья представили проект строительства крытого катка, передает корреспондент Псковского агентства информации. 15 сентября на улице Труда возле торгового центра «Рубин» состоялась встреча жильцов микрорайона с и.п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным и представителем инвестора ООО «Электрон 60» Виталием Зайцевым.

Виталий Зайцев рассказал жителям микрорайона о концепции строительства крытого катка. По его словам, его предлагается построить по современным технологиям из металлоконструкций с ограждением гибким сендвичем. В здании будет около 300 зрительных мест. Каток будет стандартный, можно проводить хоккейные матчи. Ширина катка 42 метра ширина 92 метра, высота в коньке 15 метров, хоккейный блок также стандартный - 30 на 60 метров. Планируется в здании ледовой арены разместить кафе и зону отдыха.

На улице возле здания катка планируется разместить спортивные тренировочные площадки и парковку. Кроме того, будет облагорожена территория. Здание сборное, поэтому может быть построено в короткие сроки: с апреля 2022 по сентябрь 2023 года.

По словам Зайцева, основная трудность - подведение коммуникаций. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Земля, на которой хотят строить каток, пока предназначена для жилой застройки, но будет переведена под другие цели.

Жители, пришедшие на встречу с инвестором, выслушали представителя инвестора и напомнили, что когда-то они просили сделать в этом месте и сквер.

В Пскове уже есть один Ледовый дворец, который формально размещается на землях Псковского района. Его построили и запустили ещё в 2011 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ». Крытая ледовая арена рассчитана на 1300 зрителей.