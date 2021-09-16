Сухая погода и 16 градусов тепла ожидается в Псковской области 16 сентября
16 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер северных направлений со скоростью до 5 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +11 до +16.
Атмосферное давление высокое.
Ранее сообщалось, что ночью и утром 16 сентября в период с 3:00 до 6:00 по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как относитесь к служебным романам?
15 сентября 2021
Более 630 псковских детей удалось подготовить к школе в рамках благотворительной акции