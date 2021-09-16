726 человек скончались от коронавируса в Псковской области

11:49, 16 сентября 2021, ПАИ

Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 726 пациентов медучреждений области.

За весь период в Псковской области подтвердился 48 461 случай заражения коронавирусом, в том числе 102 — за прошедшие сутки. Выздоровел в регионе 41 921 человек, из них 121 — за прошедшие 24 часа.

На данный момент проведено 520 392 исследования на коронавирус.