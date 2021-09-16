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Участник форума «Россия – Германия»: Нас объединяет взаимный интерес в истории, науке и культуре

 

«Россию и Германию объединяет взаимный интерес в истории, науке и культуре», - отметила участник проходящего сегодня, 16 сентября, в ПсковГУ форума «Россия – Германия в образовательном, научном и культурном диалоге», старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Таисия Демичева.

Таисия Демичева напомнила, что отношения России и Германии имеют многовековую историю. «Еще во времена Петра Первого ученые, исследователи и т. д. приезжали в нашу страну и вносили определенный вклад в развитие науки, культуры. В дальнейшем наши отношения носили циклический характер, их можно назвать как дружелюбными, так и враждебными», - сказала она.

Но в то же время, по словам Таисии Демичевой, наши страны многое объединяет. «Но что нас объединяет? Нас объединяет взаимный интерес в истории, науке, культуре. Сегодняшний форум, проходящий в Год Германии в России, участниками которого мы являемся, нацелен на то, чтобы восполнить определенные пробелы в культуре, в истории, во взаимоотношениях наших стран. И я надеюсь, это нам сегодня удастся», - подчеркнула она.

Напомним, что 16 сентября в ПсковГУ начал работу Международный научно-просветительский форум «Россия - Германия в образовательном, научном и культурном диалоге». Мероприятие проходит в рамках Года Германии в России в 2020/2021 годах. Его цель – популяризация истории, культуры Германии, немецкого языка среди населения Псковской области, граждан РФ и государств СНГ.

В работе форума участвуют ученые, преподаватели, представители молодежных объединений, общественные деятели и студенты из вузов Пскова, Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Великого Новгорода, Тюмени, а их коллеги из Германии примут участие в online-формате.

Партнерами форума являются общество содействия побратимским связям между Псковом и Нойсом (ФРГ), Гимназия имени А. Гумбольдта в городе Нойсе, Институт Европы РАН, Псковская областная общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры», Псковское региональное отделение Русского географического общества.

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