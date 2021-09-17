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Общество

180 тысяч человек привились от коронавируса в Псковской области

В Псковской области привились от коронавируса 180 тысяч человек. «В наших общих интересах как можно быстрее удвоить этот показатель и отказаться от ряда ограничений. Записывайтесь на вакцинацию», - заявил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице Instagram.

Он отметил, что риски осеннего эпидсезона уже начинают отражаться на статистике коронавируса в Псковской области. По словам главы региона, возвращение отпускников, новый учебный год и ряд других факторов привели к росту числа пневмоний в первую неделю сентября более чем на 7%. Во вторую на 6% увеличилось число случаев заражения коронавирусом, а также был выявлен очаг в Идрицкой школе. «Благодаря оперативно принятым противовирусным мерам и вакцинированным педагогам учреждение продолжает работать в очном режиме. Тем не менее это серьёзный сигнал, что ситуация с каждым днём становится всё более напряжённой», - сказал Михаил Ведерников и обратил внимание на важность вакцинации.

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