Михаил Ведерников поблагодарил Александра Гуцана за пристальное внимание к Псковской области

08:27, 17 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана за пристальное внимание к региону и помощь по всем вопросам, где требуется поддержка администрации президента.

В видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram губернатор напомнил, что 14 сентября в регионе работал полпред президента в СЗФО. «С ним мы обсудили готовность региона к предстоящим выборам. Затронули вопросы социально-экономического развития, в том числе модернизацию первичного звена здравоохранения и строительство ФАПов, ИПСЭР, предоставление жилья сиротам», - отметил губернатор.