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Общество

Михаил Ведерников обсудил с Александром Гуцаном развитие областного здравоохранения

14 сентября в администрации Псковской области состоялась рабочая встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана и губернатора региона Михаила Ведерникова, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе беседы детально рассмотрены наиболее актуальные для региона темы, обсуждены вопросы социально-экономического положения области, ход реализации важнейших направлений ее развития. Особый акцент сделан на функционировании системы здравоохранения.

Глава региона в первую очередь сообщил об эпидемиологической ситуации в регионе, рассказал о вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В настоящее время суточные темпы вакцинации несколько выше общероссийского показателя. Привито 180 тыс. человек. «В лечении больных COVID-19 мы справляемся силами областной инфекционной больницы, стараемся не трогать коечный фонд других медицинских учреждений. Это позволяет максимально полно оказывать населению плановую медицинскую помощь», — подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников отметил крайне высокий дефицит медицинских кадров, который на протяжении многих лет характерен для Псковской области. По его мнению, развитие областного медицинского образования поможет решить столь острый для региона кадровый вопрос. Губернатор сообщил, что проработан проект строительства учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета Псковского государственного университета. Проект поддержал президент России Владимир Путин, который несколько дней назад находился в регионе с рабочей поездкой. По поручению главы государства на возведение этого объекта будет направлено порядка 1 млрд рублей.

Еще один вопрос касался модернизации первичного звена здравоохранения, в частности строительства новых ФАПов в удаленных населенных пунктах. В рамках специализированной программы планируется возвести 199 ФАПов до 2025 года. В этом году начинается строительство 23 объектов. Конкурс состоялся, подрядчик определен и в ближайшее время выйдет на площадки. Михаил Ведерников подчеркнул, что одновременно регионом уже формируются участки для перспективного строительства фельдшерско-акушерских пунктов в последующие годы. Александр Гуцан отметил, что при строительстве и учебного учреждения, и фельдшерско-акушерских пунктов повышенное внимание необходимо уделять не только высокому качеству строительства и отделки внутри помещений, но и благоустройству прилегающих территорий.

Речь зашла и о реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. В этом году на ее осуществление будет направлено более 1 млрд рублей. В числе прочих планируется реализовать мероприятия по созданию инженерной инфраструктуры «Моглино-2», проектированию и созданию инженерной инфраструктуры для жилищного строительства.

Кроме того, Александр Гуцан и Михаил Ведерников обсудили ситуацию на рынке труда, а также работу, которую регион проводит по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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