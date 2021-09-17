Губернатор отметил особое отношение вице-премьера к Псковской области

08:39, 17 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил особое отношение вице-премьера Дмитрия Чернышенко к региону.

В видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram губернатор напомнил, что с вице-премьером Дмитрием Чернышенко детально обсуждалось развитие туристического потенциала Псковской области, в том числе несколько крупных проектов.

Прежде всего, это реконструкция набережной реки Великой от Ольгинского моста до Комсомольской площади в Пскове. Планируется обустроить пирс, смотровые площадки и велодорожки. Второй проект – реконструкция набережной реки Ловать в Великих Луках с прилегающими парковыми зонами от городской плотины до пешеходного моста. Третий проект – причал на Талабских островах с зоной ожидания, смотровой площадкой и доступной средой. Также планируется строительство бассейна в Острове, о котором давно просили жители. «Проекты масштабные и перспективные», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, 16 сентября Дмитрий Чернышенко посетил Псковскую область с рабочим визитом.