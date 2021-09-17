Практикующие врачи начали преподавать в ПсковГУ

09:46, 17 сентября 2021, ПАИ

Практикующие врачи начали читать лекции на медицинском факультете Псковского государственного университета, сообщили в пресс-службе вуза.

Первое занятие в онлайн-формате провела председатель комитета по здравоохранению Псковской области, кандидат медицинских наук Марина Гаращенко, её курс посвящен педиатрии.

На протяжении года читать лекции и проводить занятия студентам вуза будут врачи детской областной, городской, инфекционной больниц, кожно-венерологического, противотуберкулезного, наркологического диспансеров – всего 15 специалистов. Они разработали курсы по анатомии, генетике, акушерству и гинекологии, неврологии, иммунологии и лучевой диагностике.

«Это не только важно, но и совершенно очевидно, что преподавать в вузе должны практикующие специалисты, люди профессии, какой бы сферы профподготовки это ни касалось – и журналисты, и программисты, и, конечно, врачи, - отметиал ректор ПсковГУ Наталья Ильина. – Это сотрудничество с учреждениями здравоохранения региона мы будет только расширять и укреплять – в новом учебно-лабораторном корпусе для медицинского факультета, который сейчас строится, должно преподавать не менее 30% практикующих врачей».

Напомним, на строительство учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета ПсковГУ по поручению президента будет выделено порядка миллиарда рублей.