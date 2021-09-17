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Политика

Елена Лунгу: Право выбора есть у каждого, главное, разумно им воспользоваться

Общественник, врач ковид-бригады Елена Лунгу приняла участие в голосовании за кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания и Государственной Думы. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Право выбора есть у каждого, главное, разумно воспользоваться им. Сегодня в избирательных бюллетенях были представлены достойные люди, специалисты и профессионалы различных областей. Я сделала свой выбор. Потому что мне не всё равно, что будет происходить в моей жизни и жизни моих детей в ближайшие 5 лет. И вы приходите голосовать, сделайте свой выбор! Это важно!» - обратилась Елена Лунгу к жителям региона.

Напомним, в Псковской области стартовали трёхдневные выборы депутатов Государственной Думы России и Псковского областного Собрания, они продлятся по 19 сентября. Избиратели получают на руки 4-5 бюллетеней. Два из них – по Госдуме и два – по Псковскому областному Собранию. Жители Куньинского и Новосокольнического районов, где пройдут выборы глав, получат ещё один бюллетень.

На избирательных участках обеспечены меры безопасности: гражданам выдают СИЗы и одноразовые ручки. Перед входом осуществляется термометрия. Потоки на вход и выход с участков разделены. Кроме того, избирательные участки оснащены камерами видеонаблюдения, они работают круглосуточно и записывают весь процесс голосования. Видеотрансляция с участков доступна всем желающим в общественных штабах по наблюдению, они есть в каждом регионе, в том числе и в Псковской области.

Также работает Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове. Всего в Псковской области на выборах работают 1665 наблюдателей. Кроме того, в регион приехали иностранные эксперты из Германии, Испании, Новой Зеландии для наблюдения за выборами.

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