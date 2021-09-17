В Новосокольническом районе выбирают главу муниципалитета

14:34, 17 сентября 2021, ПАИ

Глава Новосокольнического района Виталий Соловьев посетил избирательный участок 17 сентября, сообщает газета «Новосокольнический край».

На территории района проходят три избирательные кампании – выборы в Госдуму, выборы в Псковское областное Собрание и выборы главы района. «Голосование проходит в спокойной обстановке, на каждом участке присутствуют наблюдатели», - отметил он. По словам действующего главы района, все меры безопасности соблюдаются: ведется термометрия, избиратели обеспечены средствами индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция. За общественным порядком на каждом участке следят сотрудники полиции.

«Голосовал за людей, которые на деле показывают, как умеют работать и добиваться результатов. А не за тех диванных экспертов, сидят только и рассуждают о чем-то», - добавил Виталий Соловьёв.

Напомним, в Псковской области стартовали трёхдневные выборы депутатов Государственной Думы России и Псковского областного Собрания, они продлятся по 19 сентября. Избиратели получают на руки 4-5 бюллетеней. Два из них – по Госдуме и два – по Псковскому областному Собранию. Жители Куньинского и Новосокольнического районов, где пройдут выборы глав, получат ещё один бюллетень.

На избирательных участках обеспечены меры безопасности: гражданам выдают СИЗы и одноразовые ручки. Перед входом осуществляется термометрия. Потоки на вход и выход с участков разделены. Кроме того, избирательные участки оснащены камерами видеонаблюдения, они работают круглосуточно и записывают весь процесс голосования. Видеотрансляция с участков доступна всем желающим в общественных штабах по наблюдению, они есть в каждом регионе, в том числе и в Псковской области.

Также работает Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове. Всего в Псковской области на выборах работают 1665 наблюдателей. Кроме того, в регион приехали иностранные эксперты из Германии, Испании, Новой Зеландии для наблюдения за выборами.