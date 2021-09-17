Избегать иностранных слов советует ведущий научный сотрудник Института мировой литературы

16:16, 17 сентября 2021, ПАИ

Избегать иностранных слов посоветовала ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького Российской академии наук Екатерина Дмитриева-Маймина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Она заметила, что иностранные слова заполоняют не только быт россиян, но даже в СМИ журналисты порой позволяют себе сленг, который лучше использовать только «на кухне». «Я даже знаю, что среди коллег очень многие считают, что нужно писать так, чтобы было побольше иностранных слов», - заявила спикер.

Екатерина Дмитриева-Маймина также против сокращений. «Если честно, то я не могу слышать ПсковГУ. Во-первых, это мне напоминает другое сокращение, не буду называть какое, но, наверное, все догадаются. Во-вторых, это как-то некрасиво звучит даже без всяких ассоциаций. Государственный университет… Почему бы нет?» - отметила она. Научный сотрудник добавила, что мат тоже недопустим, особенно в литературе.

Напомним, 17 сентября стартовал Форум зарубежных и российских выпускников ПсковГУ, посвящённый 100-летию историка русской культуры Евгения Маймина.