Сдан в эксплуатацию еще один дом на улице Балтийской
Дом по адресу ул. Балтийская, 5 сдан в эксплуатацию, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Информация появилась в группе специализированного застройщика АО «Псковжилстрой» в социальной сети Вконтакте. «Рады сообщить, что сдан дом по адресу: Псковская область, Псковский район, СП «Завеличенская волость», д. Борисовичи, ул. Балтийская, д."5», – говорится в сообщении.
Ранее Псковское агентство информации сообщало, что сдан в эксплуатацию дом по адресу ул. Балтийская, 7.
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