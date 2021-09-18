Выборы-2021: капкейки, фьёки и Цици

11:57, 18 сентября 2021, ПАИ

Выборы в России набирают обороты. Кто-то приходит голосовать один, кто-то в компании с семьёй. Оказывается, на избирательных участках не бывает скучно. В первый день произошло много забавных и интересных случаев. Псковская область не стала исключением.

В Псковской области иеромонах добрался до участка на велосипеде. Казалось, что в этом ничего необычного. Но священнослужитель крутил педали более трёх километров. И всё это ради того, чтобы сделать свой выбор.

Традиция дарить памятные подарки тем, кто впервые пришёл голосовать, появилась давно. Однако в Кемереве решили, что этот день должен быть не только важным и памятным, но и вкусным. Всем, кто голосовал впервые, выдали капкейки.

Ещё один интересный случай произошёл также в Кемеровской области. На участок пришло семейство фьёков. Кто это? На их официальном сайте фьёки описываются как существа, которые могут позволить себе смелое, но безобидное хулиганство. Одеты эти герои в белые и пушистые костюмы. Несмотря на такой забавный образ, пара ответственно подошла к делу и сделала свой выбор в бюллетене.

В Забайкальском крае молодая пара решилась кроме выборов на ещё одно судьбоносное событие. Девушка и её молодой человек вошли на избирательный участок в свадебном платье и костюме соответственно. Оказалось, что это не розыгрыш. Пара поставила штамп в паспорте и успела отдать свой голос, а после они уехали отмечать двойной праздник.

В Ялте на подходе к избирательному участку можно было услышать музыку. У входа стоял оркестр, который играл различные музыкальные композиции для поднятия настроения жителей. Ялтинцы были в восторге от такого музыкального сопровождения.

В Тюменской области отдать свой голос за одного из кандидатов жительница пришла в костюме персонажа Цици из игры Genshin Impact. Тюменка известна тем, что занимается косплеем. Вот и на этот раз она решила удивить членов комиссии.

В Республике Северная Осетия – Алания произошло сразу два интересных случая. На одном участке охранник решил развеселить жителей и сыграл на гитаре несколько композиций. А вот на другом участке члены комиссии устроили зарядку перед тяжёлым днём.

Драматическая ситуация произошла на участке в Тюменской области. В прошлом году на этот же избирательный участок пришла собака. Она сильно хромала, а из её лапы шла кровь. Женщина пришла проголосовать, но не могла пройти мимо страдающего животного. Она взяла четвероногого друга к себе домой. В первый день голосования в этом году тюменка пришла на этот участок уже со здоровым псом. Достойный поступок.

В Мордовии члены комиссии оделись в национальные костюмы. Жители, которые пришли на этот избирательный участок, смогли не только исполнить свой гражданский долг, но и окунуться в самобытную культуру родного региона.

Выборы 2021 года ещё только начались, но уже запомнились интересными, смешными, а порой и драматическими историями.