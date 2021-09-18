Уточнены детали аварии в Великих Луках
Уточнены детали аварии на Зенцовской в Великих Луках. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Автомобиль «Ауди» двигался по главной дороге, в то время как водитель мопеда выезжал с второстепенной. Таким образом, водитель мопеда не пропустил автомобиль, который имел преимущество в движении.
Кроме того, выяснилось, что за рулём «Ауди» находился трезвый человек.
Водитель мопеда находится в больнице.
Ранее ПАИ сообщало о столкновении автомобиля и мопеда и публиковало фоторепортаж с места происшествия.
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