Уточнены детали аварии в Великих Луках

17:33, 18 сентября 2021, ПАИ

Уточнены детали аварии на Зенцовской в Великих Луках. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Автомобиль «Ауди» двигался по главной дороге, в то время как водитель мопеда выезжал с второстепенной. Таким образом, водитель мопеда не пропустил автомобиль, который имел преимущество в движении.

Кроме того, выяснилось, что за рулём «Ауди» находился трезвый человек.

Водитель мопеда находится в больнице.

Ранее ПАИ сообщало о столкновении автомобиля и мопеда и публиковало фоторепортаж с места происшествия.