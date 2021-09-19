Публикуем видео с места ДТП в Пскове, где водитель врезался в дерево
Ранее ПАИ писало, что в Пскове на улице Милицейской, 9 водитель не справился с управлением, протаранил мачту освещения и врезался в дерево.
Водитель госпитализирован.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как относитесь к служебным романам?
19 сентября 2021
Руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов рассказал, как пандемия повлияла на голосование
19 сентября 2021
Кандидат от партии «Новые люди» Андрей Маковский: Мы видим, что есть запрос в обществе на обновление