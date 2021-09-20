Полицейских, обезвредивших напавшего на вуз в Перми, наградят

17:57, 20 сентября 2021, ПАИ

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев предложил представить к государственным наградам госавтоинспекторов из Перми, участвовавших в задержании устроившего стрельбу в пермском вузе, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение внести президенту РФ представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, отличившихся при задержании вооруженного преступника», – сообщила Ирина Волк журналистам.

Трагедия произошла в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября. На территорию учебного заведения вошел молодой человек в каске, с оружием и начал стрельбу по студентам и преподавателям. Как сообщил стрелок на своей личной странице в соцсетях, он рассматривал и другие места для нападения, но они не подошли ему по расписанию.