Опубликован список погибших в Пермском университете

10:03, 21 сентября 2021, ПАИ

Список погибших в Пермском университете опубликовало Министерство территориальной безопасности Пермского края в своем Telegram-канале.

В числе жертв стрелка — 66-летняя Маргарита Энгаус, 19-летний Ярослав Арамелев, 19-летняя Екатерина Шакирова, 18-летняя Ксения Самченко, 20-летняя Александра Мохова и 26-летняя Анна Айгельдина.

По уточненным данным, пострадали 29 человек. Семерых из них перевозят в Москву — это пациенты в тяжелом состоянии, у всех огнестрельные ранения разных частей тела.

Трагедия произошла в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября. На территорию учебного заведения вошел молодой человек в каске, с оружием и начал стрельбу по студентам и преподавателям. Как сообщил стрелок на своей личной странице в соцсетях, он рассматривал и другие места для нападения, но они не подошли ему по расписанию.

Сейчас 18-летний Тимур Бекмансуров остается в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. Врачи проведут ему психиатрическую экспертизу.

Госавтоинспекторов из Перми, участвовавших в задержании стрелка, предложено представить к государственным наградам.