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Общество

Более 70 деревьев и кустарников высадили в Мирожском парке в Пскове

20 сентября в Пскове состоялась акция по высадке растений в парке между Красноармейской набережной и Мирожским монастырем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской администрации.

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта ER «Улучшение биологического разнообразия и увеличения осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии» Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов. В акции приняли участие первый заместитель главы администрации Пскова Борис Елкин, сотрудники аппарата администрации города, представители региональных властей, студенты естественно-географического факультета ПсковГУ, школьники, жители города. Общими усилиями они посадили 75 растений - саженцы сирени, шаровидной ивы, калины и барбариса.

Борис Елкин отметил, что такие акции очень важны для Пскова, потому что есть необходимость компенсировать вырубки аварийных растений, которые происходят на территории города по объективным причинам. «Мы будем стараться продолжать проводить такие акции, чтобы наш город становился более зеленым, экологичным и чистым», - сказал Борис Елкин.

Также в рамках проекта в парке установлены диспенсеры для дог-пакетов, чтобы псковичи могли убирать за животными во время прогулки.

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