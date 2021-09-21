Потерявшийся в лесу мужчина найден мертвым
В группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области опубликовали новость о смерти Васильева Алексея Николаевича.
18 сентября в ОМВД России по Псковскому району поступила заявка на поиски 58-летнего мужчины, который заблудился в лесу возле деревни Рассамухино Псковского района.
21 сентября обнаружили пропавшего уже мертвым.
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